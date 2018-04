Lugo, per la fiera del Vintage Confcommercio "dona" il parcheggio di via Giotto

In occasione di Lugo Vintage e di tutte le manifestazioni in programma in centro il fine settimana a Lugo e della contemporanea presenza delle giostre, Confcommercio Ascom Lugo mette a disposizione il proprio parcheggio di via Giotto “per venire incontro alle esigenze legate all’affluenza di tante persone". "Si tratta di una scelta – dice il direttore di Confcommercio Ascom Lugo Luca Massaccesi - coerente con la nostra volontà di fare tutto il possibile perché i centri siano animati e frequentati, e che ci porta a sostenere convintamente le attività del Consorzio Animalugo, organizzatore del Lugo Vintage Festival, così come di tutte le altre reti di impresa della Bassa Romagna".