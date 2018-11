Lugo, vicolo Foro Boario chiuso per lavori: viabilità modificata

Venerdì 16 novembre vicolo Foro Boario, a Lugo, sarà chiuso al traffico dalle 9 alle 11 per consentire alcuni lavori di manutenzione alla Meridiana dei popoli. Nella stessa giornata sarà in vigore anche il divieto di sosta con rimozione coatta sul lato destro della via, secondo l'unica direzione di marcia consentita. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp del Comune di Lugo al numero 054538444, email urp@comune.lugo.ra.it.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Ravenna usa la nostra Partner App gratuita !