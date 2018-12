Malika Ayane raccoglie l'invito dei 'Macinini' e si presenta a sorpresa in locanda

Grande sorpresa per i "Macinini" venerdì alla Locanda La Macina in via Faentina, dove si è presentata per pranzo la cantante Malika Ayane con tutti i suoi musicisti e il suo staff, in concerto venerdì al teatro Alighieri per la presentazione del suo ultimo lavoro “Domino”.

Malika ha risposto a una mail dei volontari, ragazzi diversamente abili inseriti lavorativamente nel progetto, che la invitavano a pranzo per farle conoscere il progetto e i ragazzi, ma mai si sarebbero aspettati che lei si presentasse sul serio in locanda. L’emozione palpabile dei Macinini e dei volontari, mischiata a quella della celebre cantante, ha travolto gli ospiti ignari. "Mai ci saremmo aspettati una così bella sorpresa - ha dichiarato il presidente di Letizia Onlus, Giovanni Santoro - La grandezza dei grandi si vede proprio dalle piccole cose, o che tali possono sembrare, ma che invece risultano grandi, soprattutto per i nostri macinini che stanno portando avanti, con impegno e passione, il progetto di locanda sociale la Macina". Malika e la sua band hanno potuto assaporare i cappelletti all’incontrario, il piatto tipico della Locanda.