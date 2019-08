Malore in mare stronca la vita di un turista a Lido di Classe

Decesso in mare sul litorale di Lido di Classe nella tarda mattinata di giovedì. Il personale del 118, giunto sul posto con ambulanza e auto medicalizzata, non ha potuto far altro che constatare il decesso di un uomo di 72 anni di Bergamo, che si trovava in villeggiatura con la moglie. L'uomo intorno alle 12 è stato soccorso in mare dal bagnino, in un punto in cui l'acqua è bassa circa mezzo metro, molto vicino alla riva. A stroncarlo è stato un malore, a cui è seguita la caduta in acqua privo di sensi. Sul posto, nella zona del bagno Albatros, è giunta anche la Polizia Locale di Ravenna per le attività di supporto.