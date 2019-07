Le crolla un albero addosso mentre passeggia in pineta: donna in gravi condizioni

Ha causato anche feriti il maltempo che si è abbattuto violentemente su Milano Marittima mercoledì mattina. Intorno alle 10.30 una 50enne del posto, che stava passeggiando insieme al suo cane di grossa taglia in pineta, è stata sorpresa dal temporale ed è rimasta schiacciata sotto a un albero crollatole addosso. Un ragazzo poco distante ha notato la scena e ha subito dato l'allarme. Sul posto si sono precipitati i Vigili del fuoco di Cervia e il 118 con ambulanza e auto medica. Non è stato semplice arrivare alla donna, rimasta cosciente, in quanto il cane, comprensibilmente agitato e spaventato, aveva assunto un atteggiamento di difesa nei confronti della padrona. Dopo circa un'ora e mezzo sul posto è arrivato il marito della donna, che si trovava fuori per lavoro, e ha portato via il cane. La 50enne, vista la dinamica, è stata trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. La pineta è impraticabile per via dei tanti alberi caduti e si consiglia di non avvicinarsi.

