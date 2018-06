Maltempo, dopo le Bassette altre zone finiscono sott'acqua: intensi temporali nella notte

Mercoledì pomeriggio a finire sott'acqua è stata l'area delle Bassette, con un nubifragio che in meno di un'ora ha riversato tra i 45 ed i 55 millimetri di pioggia, il quantitativo di un mese. Nella notte l'annunciata perturbazione temporalesca ha colpito in particolar modo la Bassa Romagna, il Faentino e il confine col Forlivese. La forte ondata di maltempo è stata associata ad un minimo depressionario in transito sul Tirreno. Gli impulsi instabili, accompagnati da intensa fulminazione, hanno trovato vita nella tarda serata di mercoledì sul mite Adriatico, puntando la pianura prima e l'entroterra poi.

Tanta acqua in poche ore

La fascia più colpita è stata quella pianeggiante. Questi alcuni dei dati raccolti dalle stazioni meteo dell'Arpae dell'Emilia Romagna fino alle 8.15: Coccolia 89,2 millimetri, Ponte Vico 73.6 millimetri, Ponte Braldo 63,2 millimetri, Matellica 54,2 millimetri, Reda 45,8, Brisighella 43 millimetri (da mercoledì pomeriggio in totale 63), San Pietro in Vincoli 31 millimetri, Lugo 27 millimetri e Granarolo Faentino 28 millimetri. A Pinarella la stazione associata alla rete amatoriale di Emilia Romagna Meteo ha registrato 72 millimetri di pioggia, con una raffica di 72.4 chilometri orari. Numerosi i campi allagati.

Allagamenti

La zona di Ravenna è stata sfiorata delle abbondanti precipitazioni, mentre disagi si sono avuti a Fusignano, nel Lughese, nel Faentino e a Cervia. Complessivamente i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Ravenna sono stati impegnati in una quindicina d'interventi per strade allagate. La situazione con l'attenuarsi dei fenomeni è tornata alla normalità. A Pinarella verso le 3 a causa di un'infiltrazione d'acqua è saltata una centralina Enel: personale del 115 e personale tecnico ha operato per risolvere il guasto.

La tendenza

Fortunatamente i fenomeni non sono stati accompagnati da raffiche di vento, ma da tantissime fulminanzioni. Meno intense le precipitazioni sull'entroterra. Nelle prossime ore si assisterà ad un'attenuazione dei fenomeni. Successivamente la rimonta di un campo di alta pressione garantirà condizioni di tempo stabile e soleggiato fino a domenica, con temperature massime tra 26 e 29°C.