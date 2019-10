Pioggia e vento fanno crollare gli alberi e allagano le strade: disagi anche ai treni

La pioggia e il vento che nella notte hanno imperversato su diverse zone della Romagna, così come dell'Emilia, hanno causato diversi danni anche nel ravennate. A Lido di Classe si sono registrati 52 millimetri di pioggia, 47,2 a Lugo e 43,2 a San Romualdo. Fortissime anche le raffiche di vento: a Lido di Classe fino a 90,1 km orari, a Porto Corsini 88,5, a Cotignola 78,9 e ad Albereto, nel faentino, 772,. In molte zone si sono verificati anche fenomeni di grandine.

Pioggia e vento anche a Cervia e Milano Marittima, dove alcuni alberi sono caduti in particolare sull'Adriatica (zona ingresso terme), su viale Gramsci e a Tantlon. Forze dell'ordine e tecnici sono già al lavoro. Al momento comunque non si segnalano particolari disagi. Il Comune invita a prestare particolare prudenza sia alla guida che a piedi, per possibili oggetti mobili mossi dal vento in strada e sui marciapiedi. Attenzione alle strutture mobili, segnali stradali, rami. Segnalate situazioni urgenti o pericolose alla Polizia locale al numero 0544979251 oppure ai Vigili del Fuoco al 115. Il mercato settimanale del giovedì di piazza Costa è stato annullato.

Disagi anche alla circolazione dei treni: sta tornando progressivamente alla normalità, dalle 6.40, la circolazione ferroviaria sulla linea Faenza – Granarolo – Russi – Ravenna, rallentata per guasti tecnici fra Faenza, Granarolo e Russi, dovuti al maltempo che hanno interessato la zona. Due treni regionali sono stati limitati nel percorso.

Precipitazioni diffuse con qualche fulminazioni su tutta la Romagna. Il maltempo proseguirà a macchia come da previsioni fino a domani mattina. Poi sereno o poco nuvoloso almeno fino a lunedì ma temperature decisamente più autunnali nei valori massimi e minimi.

