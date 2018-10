Giovane scomparso da una comunità: ricerche aperte nel ravennate

E' stato visto l'ultima volta domenica 7 ottobre intorno alle 11, quando si è allontanato da una comunità di Ravenna nella quale era ospite. Da quel momento di lui non si sono più avute notizie. Il programma televisivo "Chi l'ha visto?" ha lanciato un appello per cercare di ritrovare Marco Russo, 22enne di Napoli dove il ragazzo viveva con la sua famiglia, ma che ultimamente abitava in una comunità di Ravenna. Marco è alto 1,81 metri, ha gli occhi azzurri e i capelli castani, l'ultima volta che è stato visto indossava una felpa blu, un marsupio e aveva con sè un borsone scuro. Il giovane, spiega il programma televisivo, sta attraversando un periodo difficile e potrebbe avere bisogno di aiuto. Non ha con sè nè cellulare, nè documenti. Ha bisogno di farmaci che deve assumere quotidianamente per la sua terapia. Chiunque abbia informazioni utili o lo avesse avvistato può contattare il programma al numero 068262 - 3453131987.