Marinaio precipita nella stiva di una nave, portato d'urgenza al "Bufalini"

Infortunio sul lavoro, nella mattinata di domenica, nel porto industriale di Ravenna dove è rmasto ferito un marinaio di nazionalità cinese. Secondo quanto ricostruito il ferito, del quale non sono state diffuse le genealità, per cause ancora in corso di accertamento da parte della Capitaneria di Porto è precipitato nella stiva di una nave da carico battente bandiera di Singapore. Un volo di diversi metri al termine del quale lo straniero ha riportato diverse lesioni. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco che hanno provveduto a recuperare il marinaio, rimasto sempre cosciente, per poi affidarlo ai sanitari del 118 intervenuti sul posto con ambulanza e auto medicalizzata. Una volta stabilizzato, il ferito è stato trasportato d'urgenza al "Bufalini" di Cesena dove non sarebbe comunque in pericolo di vita.

