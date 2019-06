Europei Under 21, un giovane arbitro faentino s'improvvisa traduttore per il Ct spagnolo

Un'emozione difficile da dimenticare. Domenica a Bologna si è giocata la partita degli Europei Under 21 tra Italia-Spagna, e durante la conferenza stampa alla vigilia del match è successo un episodio curioso. Il Ct spagnolo Luis De La Fuente, infatti, ha iniziato a parlare ai giornalisti presenti, rendendosi presto conto, però, che c'era un problema: mancava una persona in grado di tradurre dallo spagnolo all'italiano.

Così uno dei volontari che stanno prestando il loro lavoro per il Campionato, come riporta il sito della Figc, ha deciso di farsi avanti: il giovane Masami Watanabe, arbitro della sezione di Faenza, si è offerto come volontario, dal momento che conosce bene lo spagnolo. Il ragazzo si è quindi ritrovato a tradurre le parole di De La Fuente per i cronisti italiani, tanto che alla fine il Ct spagnolo ha chiesto un applauso per l'intrepido volontario.

Il match è terminato 3-1 per gli azzurrini: dopo il vantaggio iniziale di Ceballos al 9', i ragazzi di Gigi Di Biagio hanno ribaltato la situazione grazie ad una doppietta di Federico Chiesa (36' e 64') e al gol sul calcio di rigore di Lorenzo Pellegrini all'82'.