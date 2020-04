Mascherine gratuite, ecco in quali negozi è possibile ritirarle a Brisighella

Anche a Brisighella a partire da venerdì sono in distribuzione 3400 mascherine di tipo chirurgico (1700 confezioni da due unità) su tutto il territorio comunale. Si tratta di dispositivi (no dispositivo medico, no dispositivo di protezione individuale) che la Regione Emilia Romagna ha destinato ai Comuni. E' possibile ritirare le mascherine gratuitamente presso diversi esercizi commerciali di generi alimentari e tabacchi in tutte le frazioni del territorio. I punti vendita esporranno apposita locandina.

"Consapevole che le unità a disposizione non soddisfano il fabbisogno per l'intera popolazione e per evitare ingiustificati accaparramenti da parte di alcuni a danno di altri, invito al ritiro solo coloro che ne sono sprovvisti - spiega il sindaco Massimiliano Pederzoli - Per consentirci di raggiungere il maggior numero di famiglie, è importante che ritirino solo i nuclei familiari che ne sono sprovvisti e una sola confezione. Ringrazio gli esercenti per la rinnovata collaborazione e tutti i volontari che, in tempo record, hanno confezionato le mascherine, garantendo la distribuzione già a partire da venerdì mattina. Sono certo di poter contare sul buon senso di tutti, insieme ce la faremo!".

