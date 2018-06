Massa Lombarda, abbandonano i rifiuti per strada: multati dalla Municipale

Lunedì, durante alcuni controlli, sono stati individuati e multati due cittadini massesi che hanno abbandonato a terra diverse tipologie di rifiuti in via Risorgimento, a Massa Lombarda. A loro sono state erogate sanzioni per un importo pari a 114 euro ciascuno. Continua dunque l’impegno dell'amministrazione comunale, degli operatori di Polizia municipale ed Hera nella lotta contro l’abbandono di rifiuti.

“La nostra attività ha tra i suoi obiettivi il decoro del nostro paese e i risultati stanno arrivando, anche grazie alla crescente collaborazione dei cittadini che vogliono bene alla città in cui vivono – spiega Laura Avveduti, assessora all’Ambiente del Comune di Massa Lombarda -. Non lasceremo che pochi vanifichino il lavoro di cura, pulizia e abbellimento del nostro territorio, che stiamo svolgendo con il sostegno di associazioni e singoli cittadini. Il riferimento è anche ai recenti episodi di vandalismo, opportunamente denunciati, per cui stiamo lavorando all'identificazione dei responsabili”.