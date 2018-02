Maxi intervento da 50 milioni per Romea e Adriatica: "Strade più sicure e meno trafficate"

L’"odissea stradale" della statale Romea vede finalmente uno spiraglio di luce. Dopo le numerose sollecitazioni da parte dei sindaci emiliano-romagnoli e dei consiglieri regionali, è arrivata la risposta di Anas in merito alla manutenzione della strada. "Anas ha previsto un finanziamento di oltre un miliardo per risolvere le criticità stradali dell’itinerario E45/E55, di cui fa parte anche la Romea – spiegano i consiglieri Mirco Bagnari, Gianni Bessi e Manuela Rontini –. Nello specifico per la Romea, considerata una delle strade più pericolose d’Italia e da anni al centro di dibattiti sulla sicurezza, sono previsti, nel tratto emiliano-romagnolo, tre interventi alla pavimentazione per oltre 11 milioni di euro. I lavori però sono attualmente sospesi per le basse temperature e riprenderanno in primavera".

I consiglieri romagnoli, avevano presentato in gennaio un’interrogazione, consapevoli che la Romea rappresenta un collegamento strategico a livello nazionale e internazionale, al fine di velocizzare l’intervento da parte di Anas. "Vista l’importanza del tratto viario e la sua pericolosità sono previsti ulteriori interventi nel 2018, per altri 7 milioni, sempre destinati alle pavimentazioni e all’adeguamento e razionalizzazione delle intersezioni stradali, per le quali si stanno completando, in accordo con gli enti locali, le progettazioni esecutive – spiegano i consiglieri –. Al fine di migliorare anche il collegamento tra la statale Adriatica e la Romea verranno effettuati altri interventi per oltre 31 milioni di euro. Al termine di questi lavori verrà dato maggior respiro all’itinerario, oltre a completare una riqualificazione stradale che garantisca finalmente la sicurezza agli automobilisti che ogni giorno percorrono questa arteria stradale".