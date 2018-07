Kalashnikov e migliaia di munizioni: scoperta una santabarbara in centro

Scoperto in un appartamento del centro storico di Ravenna un arsenale di armi. Gli agenti delle Volanti di Ravenna hanno arrestato un pensionato di 58 anni, che in passato aveva subìto un trattamento sanitario obbligatorio per questioni psichiatriche, motivo per il quale era stato privato del porto d'armi per la caccia. Tutto ha avuto inizio in seguito ad una lite tra il 58enne ed un vicino di casa, che lamentava rumori notturni. La perquisizione ha permesso di scoprire un'autentica santabarbara.

Gli investigatori hanno trovato fucili mitragliatori AK47, numerose pistole di grosso calibro con matricole abrase, silenziatori, canne di ricambio per armi diverse migliaia di proiettili di grosso calibro ed altro ancora. L'indagato dovrà rispondere dell'accusa di detenzione abusiva di armi da guerra. L'inchiesta della Squadra Mobile non è conclusa. Gli inquirenti sono al lavoro per chiarire la provenienza del materiale sequestrato.