Medicina, corso tra Romagna e Napoli per specialisti e specializzandi in anestesia e rianimazione

Maurizio Fusari, direttore di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Ravenna è fra i docenti di una serie di corsi di formazione sul tema “Blocco Paravertebrale Toracico & Erector Spinale Plane Block nella chirurgia toracica e senologica”, promossi dalle U.O. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale Bufalini di Cesena (AUSL Romagna) e dell’Ospedale V. Monaldi di Napoli (Azienda Ospedaliera dei Colli), con il supporto di Ser.In.Ar.. I corsi (di due giornate cadauno) si svolgeranno a Cesena presso l’Ospedale Bufalini (via Ghirotti) il 9/10 aprile, il 7/8 maggio e il 18/19 giugno, 2/3 luglio, mentre a Napoli presso l’Ospedale Monaldi (via Leonado Bianchi) il 26/27 settembre e il 21/22 novembre.

Il blocco paravertebrale toracico (TPV Block) e il blocco dell’erettore della spina (ESP Block) sono tecniche di anestesia locoregionale ampiamente utilizzate in chirurgia toracica e senologica. L’esecuzione dei blocchi con tecnica ecoguidata, permette una maggiore precisione ed una riduzione del dosaggio di farmaci e delle complicanze. Il corso, i cui responsabili scientifici sono Vanni Agnoletti (Cesena) e Antonio Corcione (Napoli), è destinato a specialisti e specializzandi in Anestesia e Rianimazione si pone l’obiettivo di far acquisire le competenze di base, teoriche e pratiche, per l’esecuzione del blocco paravertebrale toracico e del blocco dell’erettore della spina ecoguidati. I corsisti potranno osservare l’esecuzione del blocco su pazienti in sala operatoria ed esercitarsi nell’individuazione ecografica dello spazio paravertebrale e del muscolo erettore della colonna.