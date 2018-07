Memorial Giacinto Monti: viabilità e sosta modificata per la gara ciclistica

Sabato 7 luglio, nel pomeriggio, sarà chiuso al traffico il parcheggio di via Aldo Lesi a Faenza per consentire lo svolgimento di una corsa ciclistica giovanile, il primo Memorial Giacinto Monti, programmato nel vicino circuito protetto del parco Verde, in via Lesi – via Cesarolo. Dalle 12.00 alle 19.00 saranno pertanto vietate la circolazione e la sosta di tutti veicoli nel parcheggio di via Lesi. Dal provvedimento sono esclusi i soli residenti e l’area di sosta loro riservata all’interno del parcheggio. L'ordinanza vuole garantire sia la sicurezza della circolazione sia quella dei giovani atleti partecipanti alla manifestazione, organizzata dalla Società ciclistica faentina.

