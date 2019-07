Una Messa a un anno dalla morte di Stefano 'Fagiolino' Zaccagnini

Giovedì 1 agosto alle 18.15, nella Basilica di Santa Maria in Porto a Ravenna, si terrà una Messa in memoria di Stefano Zaccagnini, a un anno dalla sua morte. Stefano, figlio minore dello storico presidente della Democrazia Cristiana Benigno Zaccagnini dal quale aveva ereditato la passione per i burattini - era conosciuto con il nome d'arte 'Fagiolino' -, è scomparso ad agosto 2018 a 60 anni dopo una lunga malattia.