'M'illumino di meno': Piazza del Popolo si 'spegne' all'insegna del risparmio energetico

Venerdì 1 marzo è la giornata dedicata a “M’illumino di meno” che, per l’edizione 2019, tratta il tema dell’economia circolare. L'imperativo sarà quindi quello di riutilizzare i materiali, evitare gli sprechi e allungare il ciclo di vita degli oggetti per ridurre al minimo la produzione dei rifiuti.

Oltre all’abbassamento simbolico delle luci dalle 19.10 alle 20.10 in piazza del Popolo il Comune, tramite il CeasRa 21, centro di Educazione alla Sostenibilità, collabora a una serie di iniziative all’insegna del verbo “Ri-generare”, che verranno realizzate nella Coop Faentina. Dalle 15 Tavolo di animazione per bambini con letture animate e laboratori a cura dell’associazione Tralenuvole e dell’associazione Lucertola Ludens. Alle 16.30 un Pedibus targato Ravenna, il mezzo più ecologico per recarsi insieme a scuola: l’incontro prevede la partecipazione di insegnanti, genitori e alunni delle scuole primarie che collaborano al progetto e a cui verranno consegnati piccoli riconoscimenti per l’impegno profuso, ascoltando le loro voci e sensazioni.

Verrà distribuito materiale informativo su economia circolare e mobilità sostenibile, tra cui Il Quaderno didattico “Sprechetti in circolo” realizzato dal CeasRa21 e associazione Tralenuvole e sull’impegno da parte di Coop per limitare i consumi energetici nei vari negozi e ridurre gli imballaggi; verranno forniti consigli e suggerimenti su come fare una spesa sostenibile, ridurre il volume degli imballaggi ed evitare gli sprechi. Alle 17.30 sarà allestito un piccolo ristoro a lume di candela per tutti i partecipanti.