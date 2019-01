Migliaia di Lego colorati invadono la città con il luna park "Mattoncini in Massa"

Venerdì 25 gennaio dalle 10 alle 20 nella sala consiliare del municipio di Massa Lombarda, in piazza Matteotti, ci sarà l'esibizione di “Mattoncini in Massa”, un luna park creato con i mattoncini più famosi al mondo. Inoltre, i partecipanti potranno creare la propria costruzione personalizzata di Lego e vedersela poi stampata in 3d grazie alle stampanti di Wasp. Ci sarà inoltre una lotteria con ricchi premi (estrazione alle 18.30), mentre dalle 16.30 sarà offerta una merenda ai presenti.

La partecipazione è libera e gratuita. L’iniziativa è a cura dell’Avis comunale, in collaborazione con Wasp e fa parte del calendario per i festeggiamenti del patrono della città, “San Pêval di segn”, organizzato dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Massa Lombarda in collaborazione con il Forum delle associazioni di volontariato, la rete di imprese InMassa e Wasp, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna, dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna e della Provincia di Ravenna e con il contributo della Banca di credito cooperativo ravennate, forlivese e imolese. Per ulteriori informazioni, contattare il 3402320902 (Daniele), oppure scrivere a mattoncini4fun@gmail.com.