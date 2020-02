Minacce con la pistola al peperoncino fuori dal ristorante: denunciato

La Polizia di Stato ha indagato in stato di libertà un 51enne residente a Ravenna per il reato di minaccia aggravata. L’altra sera una volante dell’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura è intervenuta presso un ristorante di Marina di Ravenna su richiesta di una persona che, al 112, aveva segnalato di essere stato minacciato da un uomo: quest'ultimo, avvicinatosi con la sua auto alla vittima e dall’interno della stessa, gli aveva puntato contro una pistola.

Al riguardo gli agenti intervenuti hanno raccolto dalla vittima le dichiarazioni sull’accaduto e, grazie alle informazioni acquisite, sono riusciti a individuare l’auto, la persona che aveva in uso tale veicolo - il 51enne - e la sua residenza. I poliziotti si sono così recati all’abitazione individuata dove, a seguito di perquisizione locale finalizzata alla ricerca di armi, hanno sequestrato una pistola a getto spray al peperoncino; analoga pistola spray è stata rinvenuta e sequestrata dagli agenti all’interno dell’autovettura di cui il 51enne aveva la disponibilità, parcheggiata nei pressi dell’abitazione. L'uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Ravenna per il reato di minaccia aggravata.