Il parco divertimenti si amplia e riapre con nuovi spettacoli

Riapre i propri cancelli giovedì 29 marzo Mirabilandia, il parco divertimenti alle porte di Ravenna. Novità per quanto riguarda gli spettacoli con Otto l'Esploratore, Peter Punk e Mirabilandia the Movie; continua poi l’appuntamento con Sfida a Hot Wheels City, lo stunt show che culmina con il giro della morte più alto del mondo.

Per la stagione 2018 è inoltre in programma un fitto calendario di eventi, tra cui la Festa delle scuole il 9 giugno con il coinvolgimento di alcuni dj, la Notte Rosa del 7 luglio, la Festa di compleanno del parco del 28 luglio e il Summer Party del 25 agosto. In autunno continua poi l’Oktoberfest di Halloween, fino ad arrivare al Natale che il parco ripropone per la seconda edizione. Verrà anche ampliato Mirabeach, il parco acquatico di Mirabilandia.