Mobilità sostenibile, la strada chiude al traffico e sperimenta percorsi in bici e a piedi

Dal 17 settembre fino al 31 ottobre si attiverà in via sperimentale una delle misure previste all'interno del progetto "L'Unione fa... bene: mobilità casa-scuola a piedi e in bici", realizzato in partenariato tra l'Unione della Romagna Faentina e l'Unione della Bassa Romagna. Si tratta della chiusura agli autoveicoli del tratto di strada in via Donatini dall'intersezione con via Bandini, a Faenza, negli orari di entrata e uscita dalla scuola degli alunni della Scuola dell'infanzia “Il Panda”. Il divieto di transito, a esclusione dei residenti, sarà valido dal lunedì al venerdì nelle seguenti fasce orarie: 08.00-09:00, 12:30-13:30, 15:30-16:00. La misura, promossa dal Quartiere Centro-Sud, vuole incoraggiare l'adesione al servizio Piedibus esistente e incrementare il livello di sicurezza stradale dell'area antistante la scuola dell'infanzia "Il Panda".

"Favorire la ciclabilità e la pedonalità per gli spostamenti casa-scuola è un'azione necessaria per educare bambini e ragazzi a muoversi in modo sicuro e autonomo e incoraggiare nuovi percorsi di mobilità sostenibile nel territorio - commenta l'assessore all'ambiente del Comune di Faenza Antonio Bandini - L'Unione della Romagna Faentina attiverà una nuova serie di misure infrastrutturali, di sensibilizzazione e formazione previste nel progetto "L'Unione fa... bene: mobilità casa-scuola a piedi e in bici", tra cui la pedonalizzazione, l'installazione di posteggi bici, la realizzazione di aree protette per l'accesso in sicurezza e per la riduzione del traffico presso le scuole primarie e secondarie del territorio". Il progetto è finanziato dal Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro del Ministero dell'Ambiente.