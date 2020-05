La diocesi piange suor Maria Grazia Gaddoni, delle Serve di Maria Ghiselli, deceduta martedì nella casa generalizia di via Ghiselli per le complicanze dovute a varie patologie pregresse. Aveva compiuto 91 anni l’8 marzo. Ha insegnato italiano, storia e geografia a generazioni di giovani all’Istituto Magistrale di cui è stata anche preside.

Originaria di Faenza, era entrata nella comunità delle Serve di Maria a 20 anni. Per 40 anni è stata segretaria di tutta la congregazione (che ha sedi anche in altre città) e anche la superiora della comunità di Ravenna per 5 anni. Molto conosciuta in città per il suo impegno educativo, per anni ha animato un gruppo di lectio divinae nella parrocchia di San Biagio.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sarà l’arcivescovo di Ravenna-Cervia monsignor Lorenzo Ghizzoni a celebrare, giovedì, il suo funerale nella piccola chiesa della comunità, con il parroco di San Vitale don Rosino Gabbiadini e a padre Pietro Gandolfi. Per le disposizioni relative all’emergenza sanitaria in atto, la celebrazione funebre sarà in forma privata.