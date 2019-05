"Le ali del silenzio", il mondo dell'arte piange la scomparsa di Ilaria Ciardi

Lutto nel mondo dell'arte ravennate. Si è spenta domenica scorsa a 51 anni Ilaria Ciardi, docente all’Accademia di belle arti di Ravenna. Era malata da tempo. "È stata la colonna portante del laboratorio ravennate d’incisione per undici anni - scrive Paola Babini, coordinatrice didattica dell’Accademia ravennate -. Nata a Firenze nel ’68, s’è formata all’istituto d’arte, s’è perfezionata nel corso di pittura dell’accademia fiorentina, e infine ha passato due anni ad approfondire le tecniche calcografiche alla scuola internazionale di grafica d’arte del Bisonte. Ma il suo fare, sempre nutrito del mestiere, non ha coltivato solo disegno intaglio e torchio. S’è ampliato alla legatura, al modellato plastico, all’intreccio e infine al feltro, materia che prediligeva per il calore e la duttilità a essere plasmata".

Era approdata all’accademia di belle arti di Bologna nel 1996, dopo un peregrinare tra le accademie di Palermo, Bari e Venezia. "La città lagunare e le esperienze in accademia, sempre impresse nel suo cuore, le legava indissolubilmente a Fondamenta degli Incurabili di Josif Brodskij e alle sue riflessioni sulla città, la sua bellezza e il sentimento di chi la lascia: “una lacrima è il modo con cui la retina ammette la propria incapacità di trattenere la bellezza” - aggiunge Babini -. Il laboratorio d’incisione a Bologna e poi a Ravenna era la sua casa, la sua ragion d’essere, e di ciò le siamo profondamente grati. Sarà difficile pensarlo senza la sua discreta, infaticabile presenza. Immaginiamo che al suo ingresso vi siano due versi della sua poesia preferita: "Arrivederci, o magari addio. Librati, impossèssati del cielo con le ali del silenzio" da "Verso il mare della dimenticanza" di Brodskij".