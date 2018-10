Lugo in lutto: addio a suor Veronica Bucchi, storica direttrice del centro di formazione professionale "Sacro Cuore"

Si è spenta mercoledì mattina suor Veronica Bucchi, storica direttrice del centro di formazione professionale “Sacro Cuore” di Lugo. Le esequie si svolgeranno venerdì alle 11 nella chiesa del Sacro Cuore, in corso Garibaldi 67. Nata a Lugo il 29 aprile 1932, ha fatto parte dell’Azione Cattolica fino al 1949, anno in cui entra nell’Istituto delle Ancelle del Sacro Cuore di Gesù Agonizzante di Lugo. Ha conseguito la maturità magistrale nell’Istituto magistrale “Sacro Cuore” di Lugo per poi intraprendere gli studi presso il Magistero Meccanografico di Firenze, conseguendo l’abilitazione statale per l’insegnamento nelle scuole superiori delle materie tecnico-pratiche.

Ha insegnato queste materie per 27 anni nell’Istituto tecnico per periti aziendali e corrispondenti in lingue estere “Sacro Cuore” e nel contempo è stata responsabile dei corsi di formazione professionale dell’Istituto Ancelle Sacro Cuore. Nel 1968 le viene affidato l’incarico di direttrice del centro di formazione professionale Sacro Cuore, che ha ricoperto fino a poche settimane fa. “Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze per la scomparsa di suor Veronica Bucchi, una grave perdita per tutta la città - dichiarano il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il presidente del consiglio comunale di Lugo Fausto Cavina -. Ricordiamo suor Veronica per l’impegno e la passione che da anni metteva nel centro di formazione professionale, valori che l’hanno resa una parte importante e amata della nostra comunità. In questo momento di dolore, i nostri pensieri vanno a chi la piange”.