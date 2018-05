Morti sospette a Lugo, l'ex infermiera attende il giudizio della Cassazione

E' fissata per fine settembre una nuova udienza preliminare per l'ex infermiera Ausl Daniela Poggiali in ragione della morte sospetta di un suo paziente, all'ospedale 'Umberto I' di Lugo. La 45enne dovrà rispondere dell'omicidio volontario di Massimo Montanari, 95enne morto per arresto cardiaco la notte del 14 marzo 2014 poche ore prima di essere dimesso. L'indagine si era inserita nel solco di quella sul decesso di Rosa Calderoni, paziente 78enne morta l'8 aprile 2014 sempre a Lugo quando era di turno Poggiali. In primo grado a Ravenna la 45enne era stata condannata all'ergastolo con l'accusa di avere ucciso la donna con il potassio; ma in appello a Bologna era stata assolta e scarcerata dopo 1.003 giorni di cella. Per i giudici l'anziana è morta per cause naturali. A metà luglio ci sarà l'udienza in Cassazione fissata dopo il ricorso della Procura generale.