Il Coronavirus si porta via Arturo Grementieri: "Un giorno triste per la comunità"

C'è anche un cittadino di Castel Bolognese tra le due persone decedute tra domenica pomeriggio e lunedì mattina a causa del Coronavirus. Si tratta di Arturo Grementieri, 83enne che si trovava ricoverato al Covid Hospital di Lugo in Terapia intensiva. L'anziano si è spento domenica sera.

"In questo giorno triste per la nostra comunità ci stringiamo tutti attorno al dolore della moglie Maria, del figlio Marco e di tutti i familiari e amici - lo ricorda il sindaco Luca Della Godenza - Sarà difficile non poter dare l'ultimo saluto al nostro Arturo, ma questa malattia è davvero meschina e non ce lo consente. In questi giorni difficili dobbiamo comunque guardare avanti e fare del nostro meglio per superare questa situazione. Oggi non ci sono nuovi casi di persone positive al Covid-19 nel nostro Comune e in provincia di Ravenna il calo degli aumenti è significativo. Non dobbiamo però abbassare la guardia e rispettare le regole, solamente così ne potremmo uscire. Anche in giorni tristi come questo dobbiamo rimanere uniti e farci forza l'un l'altro".