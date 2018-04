Morto lo scrittore Arrigo Petacco, il ricordo degli amici di Cervia

Gli organizzatori del festival 'Cervia, la spiaggia ama il libro' ricordano con affetto il giornalista e scrittore scomparso martedì Arrigo Petacco, ospite dell’edizione 2008 al Ferragosto con gli autori, in occasione della quale ha presentato il suo libro “L’ultima crociata. Quando gli ottomani arrivarono alle porte dell’Europa”. "Ricordo Arrigo Petacco come un personaggio alla ricerca della storia del passato, che riusciva a raccontare in modo semplice e alla portata di tutti. La sua cultura era immensa e di un livello molto alto. È stato un conoscitore fine della storia e elegante nel comportamento e ripeteva spesso “I miei libri sono sempre documentatissimi, non invento niente, anche se a volte metto quel pettegolezzo che rende gradevole la lettura” - lo ricorda Terenzio Medri, presidente di 'Cervia, la spiaggia ama il libro' - Arrigo è stato un grande amico della manifestazione".