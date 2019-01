Campione della moto d'acqua e poi una vita in Brasile, lascia una bimba piccola a 39 anni

E' morto a 39 anni, colpito da una malattia che non gli ha lasciato scampo. Russi saluta Paolo Mingozzi, volto noto della cittadina del Ravennate. Mingozzi dieci anni fa arrivò al massimo podio europeo dello sport che amava praticare, vale a dire la moto d'acqua. Quindi si trasferì in Brasile, senza però mai interrompere i suoi legami con Russi, Ravenna e l'Italia. Ed oggi, al termine della malattia che lo ha spento negli ultimi mesi - affrontati in Italia tra i suoi cari - tantissime sono le manifestazioni di cordiglio di amici, conoscenti e suoi fan, sia a Russi che a Salvador de Bahia. Paolo Mingozzi lascia la moglie e una bimba piccola.