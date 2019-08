Dramma alla diga di Porto Corsini: uomo trovato morto in acqua

Dramma in serata nel ravennate. Un 71enne, che si trovava in vacanza con la famiglia nell'area camper di Porto Corsini, prima di cena si è allontanato per andare a pescare nella diga foranea. Intorno alle 20 la moglie e la figlia dell'uomo, non vedendolo tornare, hanno iniziato a preoccuparsi e la figlia è andata alla diga per cercarlo: qui, in fondo alla palizzata lunga, ha trovato l'attrezzatura da pesca del padre, ma dell'uomo nessuna traccia.

La donna ha subito lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitate una motovedetta della Capitaneria di Porto e un'imbarcazione dei Vigili del fuoco, raggiunte poi dai sanitari del 118 con ambulanza e auto medicalizzata. Il 71enne, purtroppo, è stato ritrovato senza vita in acqua. Ora gli inquirenti dovranno capire se si sia trattato di un incidente o di un malore. Il cadavere dell'uomo è stato messo a bordo dell'imbarcazione dei pompieri e trasportato a riva.

Foto Massimo Argnani