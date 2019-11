Morto un volto storico del turismo a Cervia, il ristoratore che tutti conoscevano come 'Topo'

È morto un volto noto del turismo cervese, lo storico ristoratore cervese Mario Brandolini, ‘Topo’ così lo chiamavano tutti. Mario Brandolini era stato uno degli storici gestori delle Aie e oggi portava avanti la sua Trattoria “Cà Rossi” conosciuta da tutti come “Da Topo”, tanto che il logo del ristorante era una sua caricatura. Lo ricordano il sindaco Massimo Medri e l'assessore regionale Andrea Corsini: "Un cervese autentico con quello spirito di accoglienza che in questa città è sempre stato volano di sviluppo. Un abbraccio sentito alla famiglia, che porta avanti la nostra tradizione gastronomica ogni giorno, in quel ristorante dove tutti noi abbiamo vissuto parte della nostra vita" .