Dipinge i muri della Darsena con pesci neri: denunciato per imbrattamento

Nel primo pomeriggio di domenica le forze dell'ordine di Ravenna hanno sorpreso un giovane sudamericano regolare sul territorio italiano, senza precedenti specifici, che stava disegnando una fila di grossi pesci scuri sul muro della fabbrica abbandonata, dal lato del canale, in zona Darsena. Dalla verifica effettuata con gli uffici comunali del Servizio Politiche giovanili e Immigrazione del Comune, è emerso che il ragazzo non aveva alcuna autorizzazione. Il giovane è dunque stato denunciato per imbrattamento; sono stati sequestrati tutti i mezzi utilizzati per il murales a “tema marino” rinvenuti in loco e nella perquisizione, estesa anche al veicolo.