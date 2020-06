Precipita dall'impalcatura nel cantiere: muratore in gravi condizioni

E' precipitato dall'impalcatura mentre stava lavorando. Ennesimo infortunio sul lavoro nel ravennate, dopo quello avvenuto martedì in una ditta delle Bassette e quello di sabato in cui ha perso la vita un giovane operaio. Venerdì a Punta Marina poco prima delle 14 un muratore tunisino di 45 anni, che stava lavorando su di un'impalcatura in un cantiere di costruzione di una villetta a schiera all'angolo tra via del Pescatore e via dell'Amo, nel passare a un collega un secchio di cemento si è appoggiato a un parapetto ed è precipitato al suolo sulla schiena da un altezza di circa tre metri.

Nella caduta il lavoratore, rimasto sempre cosciente, ha riportato diversi traumi importanti. Sul posto si sono precipitati i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica, che hanno poi trasportato il ferito all'ospedale Bufalini di Cesena con codice di massima gravità. Sul posto, per i rilievi di legge, le volanti della Polizia e il personale della Medicina del lavoro.

Foto Massimo Argnani