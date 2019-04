Nel sottopasso in stazione si apre un varco verso la Darsena

Proseguono spediti i lavori di prolungamento del sottopasso della stazione ferroviaria di Ravenna. In questi giorni, infatti, è stata aperta la parete in fondo al sottopasso per far sì che lo stesso venga prolungato fino alla testa del Candiano, collegando così piazzale Farini a piazzale Aldo Moro. In questo modo sarà più veloce passare dal centro città alla Darsena, così come per i pendolari recarsi direttamente nella stessa zona.