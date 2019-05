Temporali, vento forte, mareggiate e soprattutto neve in collina: sarà una domenica da lupi

Con una nota inviata venerdì, l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile ha comunicato a Prefetture, gestori dei servizi essenziali, società concessionarie di strade e autostrade, la reale possibilità che si verifichi nella giornata di domenica una situazione di intense precipitazioni nevose, sia in montagna che in zone di alta collina che, considerando il periodo, potrebbe determinare uno scenario di criticità sul territorio, con probabili disagi per la circolazione e per la fruizione dei servizi.

Questa breve ma intensa ondata di maltempo prevista dalla Struttura Idro Meteo Clima di Arpae, si dovrà a un forte flusso di aria fredda artica che coinvolgerà il nord Italia e quindi anche tutta la nostra regione, in particolare la zona centrale, dove saranno considerevoli i quantitativi di pioggia e neve (fino a una quota di 500 metri).. L'allerta che verrà emessa per la giornata di domenica, con ogni probabilità riguarderà anche i venti, specialmente sulle colline e sulle coste, nonché le criticità idraulica e idrogeologica, oltre alle mareggiate.

Nella nota dell’Agenzia, si consiglia "di adottare tutte le tutele ritenute necessarie (in particolare, l’attuazione dei piani neve) per garantire la transitabilità ed alleviare i disagi ai cittadini, ai quali si raccomanda di tenere comportamenti adeguati e improntati all’autotutela".

L'allerta

Spiega la Protezione Civile nel bollettino diramato sabato mattina: "La discesa di un nucleo di aria fredda polare da nord determinerà condizioni di forte instabilità per domenica. Nella prima parte della giornata si prevedono precipitazioni diffuse di moderata-forte intensità sui settori centro-occidentali, con locali rovesci temporaleschi e nevicate al di sopra dei 700-800 metri, con accumuli anche di 30 centimetri sull'alto Appennino".

La perturbazione - viene illustrato - tenderà a traslare verso est nella seconda parte della giornata interessando più diffusamente il settore orientale, con precipitazioni moderate-elevate, anche a carattere temporalesco e quota neve sopra i 1000 metri". I fenomeni, viene evidenziato, "determineranno condizioni di criticità idraulica, con allerta "arancione", riferita principalmente ai fiumi Romagnoli". Sui settori orientali sono previsti inoltre venti forti da nord est con raffiche attorno a 90 km/h. Il mare si attende anche agitato con altezza d’onda tra 2-3 metri, con possibilità di ingressione marina.

La previsioni dell'Arpae

Domenica, informa il servizio meteorologico dell'Emilia Romagna, il cielo si presenterà "molto nuvoloso con precipitazioni moderate diffuse che dal settore occidentale si propagheranno anche al resto del territorio nel corso della mattinata. Le precipitazioni assumeranno anche carattere di rovescio temporalesco, risultando più intense e persistenti sul settore centro-orientale, con possibilità di locali episodi di grandine di piccole dimensioni o acqua mista a neve. Sui rilievi le precipitazioni potranno assumere carattere nevoso fino a quote attorno ai 700-800 metri sul settore centro-occidentale, oltre i 1000 metri sul settore orientale".

Nelle prime ore del giorno le temperature saranno comprese tra 10 e 15 gradi ma, in rapida diminuzione nel corso della mattina fino a valori attorno 6-7 gradi nelle aree interne e 10-11 gradi lungo la costa. I venti soffieranno in prevalenza settentrionali di intensità debole-moderata nell'interno; moderati nord-orientali sul settore orientale, tendenti a rinforzare fino a divenire. Il mare si presenterà mosso, con moto ondoso in rapido aumento in mattinata fino a divenire molto mosso, agitato al largo. La tendenza è per un esaurimento dei fenomeni: lunedì il cielo è atteso nuvoloso con tendenza ad ampie schiarite che dal settore occidentale si estenderanno al resto del territorio. Precipitazioni residue sono attese in Romagna nella prima parte della giornata. Entro sera sono attesi ampi rasserenamenti e temperature in aumento nei valori massimi, mentre in calo per quanto concerne le minime.

Nei giorni a seguire, informa l'Arpae, "correnti occidentali manterranno condizioni di debole instabilità per tutto il periodo con possibilità di locali precipitazioni in un contesto di nuvolosità variabile. Le temperature in leggero rialzo soprattutto nei valori minimi".