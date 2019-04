Niente senso unico alternato sul Ponte Assi: e ad agosto chiude per tre mesi

Sulla viabilità del ponte Assi sulla Ravegnana, nel Comune di Ravenna, non si cambia. E' stato infatti respinto l'ordine del giorno presentato martedì sera in Consiglio comunale da gran parte dell'opposizione per "sperimentare il senso unico alternato", con impianto semaforico, rispetto al senso unico in direzione centro-città.

La soluzione, replica l'assessore ai lavori pubblici Roberto Fagnani, era stata valutata e giudicata non ideale, dato che i flussi di traffico in entrata sono maggiori. E con un semaforo a ogni ciclo ci sarebbero almeno quattro veicoli non smistati, arrivando a 10 nelle ore di punta. "Se blocchiamo ulteriormente l'entrata ci saranno problemi, specie per il trasporto pubblico". Inoltre "per una sperimentazione si deve essere sicuri per non sprecare soldi". Sui lavori, prosegue, si proverà ad accelerare, ma "c'è un crono-programma". Certo la situazione è aggravata dall'altra chiusura sulla Ravegnana e per i commercianti si pensa a una cartellonistica nuova.

A fine agosto il ponte Assi sarà chiuso per tre mesi e in quel tempo verrà tolto il divieto di svolta a sinistra sul ponte di Madonna dell'Albero, come tra l'altro chiede un ordine del giorno della consigliera Veronica Verlicchi della Pigna. Alvaro Ancisi di Lista per Ravenna, primo firmatario della richiesta, sottolinea che "basta non usare il semaforo ma la Polizia municipale per poco tempo al giorno". Inoltre sono "troppi otto mesi di lavori", servono "turni straordinari per accelerare". Per Verlicchi, togliendo il divieto di svolta si dà "respiro ad attività commerciali che hanno perso fino al 60% degli incassi. Occorre estendere gli sgravi sui contributi comunali".

Samantha Tardi di CambieRà caldeggia maggiore sostegno ai commercianti; che sono "inferociti", lamenta Rosanna Biondi della Lega. Mentre anche Alberto Ancarani di Forza Italia chiede "nelle ore di punta di piazzare i vigili". Marco Maiolini del Gruppo misto invita invece almeno a dare la possibilita' alle biciclette di passare. Dai banchi della maggioranza Marco Turchetti del Partito democratico chiede maggiore fiducia, "dietro le soluzioni prese c'è il lavoro costante dei tecnici". Dello stesso avviso Andrea Vasi del Partito repubblicano: "I tecnici hanno utilizzato i giusti mezzi". E anche Daniele Perini di Ama Ravenna si "fida" delle decisioni della giunta. L'ordine del giorno presentato dai gruppi di opposizione viene respinto con sette voti favorevoli, sette contrari e tre astenuti; quello di Verlicchi approvato all'unanimità. (fonte Dire)