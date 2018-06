Nuova allerta meteo: forti raffiche di vento e mare mosso

Dalla mezzanotte di domenica, alla mezzanotte di lunedì sarà attiva su tutta la riviera adriatica l'allerta meteo numero 67 per vento e stato del mare emessa dall’Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia Romagna. L’allerta è gialla. Si raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti del vento o suscettibili di essere danneggiati, non accedere a moli e dighe foranee. Tra gli eventi metereologici previsti ci sono forti raffiche di vento, mare molto mosso con altezza dell’onda stimata fino a 2 metri, criticita’ meteo e marino costiera, di intensità tali da costituire possibilità di pericolo per la popolazione.