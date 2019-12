"Nuova Vida", i giovani aprono un mercatino dell'usato per aiutare i poveri

Si chiama "Nuova Vida" il mercatino dell’usato e del restyling inaugurato domenica 1 dicembre in via Pieve Masiera 51, presso la basilica di San Pietro in Sylvis, a Bagnacavallo. L’assessore Caterina Corzani ha portato il saluto dell’Amministrazione comunale.

Gestito dall’omonima associazione di volontariato costituita da un gruppo di giovani, il mercatino propone oggetti donati dai cittadini anche tramite il progetto “Cambia il finale” di Hera e oggetti restaurati a mano e reinventati tramite un restyling effettuato dai ragazzi stessi, utilizzando prodotti a base di acqua. Al mercatino si possono trovare in genere mobili, oggettistica, giocattoli e articoli da cucina. Il ricavato andrà a beneficio delle missioni, in particolare per l’Operazione Mato Grosso in America Latina: "movimento – spiegano i ragazzi – che a tanti di noi ha trasmesso l’ideale del condividere, regalando tempo e fatica per gli altri". Andrà inoltre a beneficio dei residenti che vivano un momento di difficoltà. Il mercatino sarà aperto per la vendita la prima domenica di ogni mese, ad esclusione di gennaio.