Nuova vita a Pinarella con la pista ciclabile, il parco giochi e anche un 'hub'

Venerdì mattina sono state inaugurate a Cervia le prime opere pubbliche realizzate grazie al nuovo Pug (Piano Urbanistico Generale): pista ciclabile, strada di collegamento, area cani e centro di aggregazione della comunità. La cerimonia è avvenuta nel Piazzale del nuovo Conad di Pinarella in viale Europa Unita, alla presenza dell'assessore ai trasporti della Regione Emilia-Romagna Raffaele Donini, del sindaco di Cervia Luca Coffari e delle autorità cittadine, con la partecipazione dei bambini e insegnanti della Scuola primaria “G. Deledda”.

Il Piano Urbanistico Generale sta iniziando a portare i suoi frutti per il miglioramento della città pubblica. Con Il primo accordo urbanistico del nuovo Pug, si sono realizzate infatti opere importanti quali: la pista ciclabile su via Europa unita, la nuova strada di collegamento tra il sottopasso e via Tritone, un parco per cani, una nuova area sosta camper, un parco, il nuovo supermercato. Il trasferimento del Conad consente di rigenerare con nuove funzioni il vecchio super mercato di via Platone. L'idea dell'amministrazione è di crearci un luogo di aggregazione e socializzazione per la comunità del quartiere, per portare nuova linfa anche alla vicina scuola; puntando su giovani, famiglie e anziani. L'amministrazione intenderebbe fare un percorso di partecipazione con i cittadini per scegliere l'uso, già dai primi mesi della prossima legislatura. Lo spazio è davvero ampio e consente di creare un grande polo attrattivo per la comunità. I lavori per il nuovo centro "Pinarella hub" saranno a carico di Conad e la collettività non dovrà sborsare denaro, facendo uno scambio di aree. I tempi per il nuovo polo di comunità sarebbero rapidi, entro l'anno in corso, primi mesi del 2020. Il quartiere avrà nuovi servizi, opere e luoghi di aggregazione che si integreranno a quelli attuali per rafforzare e migliorare la comunità di Pinarella.

"È una soddisfazione immensa vedere che la Nuova Legge Urbanistica regionale funziona e viene applicata in tempi rapidissimi da bravi amministratori del territorio - ha commentato l'assessore Donini - Un nuovo supermercato in locali riqualificati, una nuova pista ciclabile e nuove aree di verde pubblico. Oggi a Pinarella di Cervia abbiamo inaugurato il progetto di rigenerazione urbana del territorio, reso possibile grazie ai primi accordi operativi introdotti dalla Nuova Legge Urbanistica. Il nuovo Pug di Cervia approvato in soli 18 mesi taglia il 40% delle previsioni in espansione di consumo di suolo e prevede progetti di rigenerazione della città. Velocità della programmazione, sostenibilità ambientale e rigenerazione urbana: Cervia dimostra che la nuova Legge Urbanistica regionale funziona, bravo Luca Coffari!".