Nuova vita all'Ardea Purpurea: restaurato il monumento simbolo di rinascita

"È un grande piacere e un grande onore celebrare questa giornata che restituisce a piena luce un patrimonio a cui i ravennati sono molto affezionati". Così il sindaco Michele de Pascale interviene per la celebrazione, avvenuta venerdì, del ventennale della creazione della fontana ornamentale Ardea Purpurea in piazza della Resistenza, in concomitanza anche con la fine dei lavori di restauro che stanno interessando la vasca e le due ali di mosaico dell’opera di Marco Bravura. La celebrazione rientra nell’ambito di Ravenna Mosaico 2019 quale anteprima della VI rassegna biennale di mosaico contemporaneo, che ha luogo in città dal 6 ottobre al 24 novembre.

"Grazie di cuore a Marco Bravura - commenta il sindaco - perchè sappiamo che nonostante le tante chiamate in giro per il mondo il suo cuore è qui a Ravenna; e a Cristina Mazzavillani Muti e al Ravenna Festival grazie al cui impegno Ravenna ha questa meraviglia. Credo che sia il simbolo di come nel mosaico Ravenna non abbia solo una storia importantissima alle spalle, ma un grande presente e un grande futuro; il simbolo che l’arte e la cultura che escono dal cuore e dalla passione degli artisti sono in grado di portare avanti messaggi di pace potentissimi".

L’intervento di restauro

La fontana stata è oggetto di un intervento da parte del Comune, su proposta dall’assessore ai Lavori pubblici Roberto Fagnani, consistente in una pulizia straordinaria a causa delle incrostazioni calcaree e per la presenza di muschi e muffe sulle superfici esposte all’aria; con l’occasione si sono realizzati anche alcuni piccoli ripristini delle parti musive e di microlesioni dei paramenti esterni, oltre a interventi sulla colorazione della vasca. In ultimo è stato installato un ulteriore filtro per diminuire la presenza di calcare nell’acqua. L’importo complessivo dei lavori ammonta a 9.882 euro.