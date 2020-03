Ausl Romagna, nuove limitazioni: prelievi di sangue ordinari solo su prenotazione

L'Ausl Romagna, in relazione al rapido evolvervi del quadro epidemiologico del nuovo Coronavirus, ha adottato nuove disposizioni secondo le misure ministeriali per contenerne il diffondersi. Da lunedì l'attività delle Commissioni patenti sarà limitata alle persone che hanno patenti scadute e usufruiscono già della proroga della Motorizzazione o patenti in scadenza nei prossimi 15 giorni. Verranno a breve fornite indicazioni per recuperare gli appuntamenti annullati e permettere nel contempo la richiesta di proroga alla Motorizzazione.

L'attività delle Commissioni invalidi verrà rallentata distanziando opportunamente gli appuntamenti a visita. L'apertura al pubblico delle Segreterie invalidi e patenti è sospesa: continueranno ad essere attivi i contatti telefonici che saranno opportunamente potenziati con modalità che saranno rese note a breve.

Da martedì l'accesso a tutti Punti Prelievo aziendali per eseguire prelievo ematico ordinario, avverrà esclusivamente dietro prenotazione. Non sarà pertanto più possibile l'accesso diretto, se non per richieste di prelievo urgente e per eseguire il dosaggio del tempo di Quick per pazienti in Terapia anticoagulante orale. Nulla cambia per i prelievi speciali (ad esempio curve glucidiche in gravidanza), già a prenotazione obbligatoria. La prenotazione può avvenire secondo i consueti canali, privilegiando se possibile: Cuptel 800 00 22 55 e Cupweb.