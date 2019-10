Nuove opportunità di formazione e lavoro per gli studenti

Aumentano le opportunità di lavoro per i giovani interessati a frequentare i corsi dell’Istituto tecnico superiore Territorio Energia Costruire (Its Tec) promossi dall’omonima Fondazione a cui aderisce anche il Comune. La Orion Engineered Carbons srl, multinazionale, azienda del polo petrolchimico ravennate, è infatti entrata a far parte della rete di imprese con cui la Fondazione ITS ha intessuto rapporti e relazioni tesi a favorire la formazione professionale e l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Martedì mattina è stato sottoscritto in municipio tra Orion e Fondazione ITS il protocollo di collaborazione che prevede iniziative tese a valorizzare la formazione professionale e la didattica ma che in sostanza apre a nuove opportunità occupazionali per gli studenti del corso biennale post diploma “Tecnico superiore per la gestione di sistemi energetici 4.0 sostenibili”. Il patto di collaborazione tra la Fondazione ITS e la Orion prevede diverse azioni che vanno dalla disponibilità ad ospitare in stage gli studenti dei corsi ITS alla partecipazione alla didattica attraverso interventi in aula di propri tecnici esperti all’ analisi dei fabbisogni professionali, alla realizzazione di attività laboratoriali in azienda o nelle sedi ITS, fino alla disponibilità, appunto, a valutare in fase di selezione i curricula dei corsisti ITS. Alla firma sono intervenuti Luis Fernando Molinari, amministratore delegato della Orion e Sergio Baroni, presidente della Fondazione IST alla presenza dell’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani e dell’assessore all’Urbanistica ed edilizia privata Federica Del Conte.

La fondazione ITS è molto attiva sul territorio con l’offerta di corsi biennali post diploma per entrare nel mercato del lavoro con un ruolo specializzato. I corsi in particolare prevedono lo sviluppo di competenze e professionalità nei settori dell’edilizia, delle costruzioni, dell’impiantistica, dell’approvvigionamento energetico, della gestione efficiente degli impianti industriali, del monitoraggio del territorio con particolare attenzione all’ efficientamento energetico di edifici e impianti civili e industriali e alla qualità e innovazione delle abitazioni. L’ITS ha la peculiarità di interagire in maniera sistematica e funzionale con le aziende intercettando le esigenze del mercato del lavoro. La Orion Engineered Carbons srl, multinazionale americana leader nel settore chimico con sede a Ravenna in via Baiona, ha attivato di recente con la Regione la procedura necessaria alla realizzazione di una quarta linea di produzione di nero di carbonio attraverso un investimento milionario che presenta caratteristiche virtuose dal punto di vista ambientale e amplia le opportunità occupazionali.

"Come amministratori non possiamo che incoraggiare e sostenere queste collaborazioni che possono avere risvolti concreti sull’occupazione giovanile, favorendo l’incontro tra domanda e offerta nel mercato produttivo e contribuendo alla formazione dei profili maggiormente ricercati dalle aziende - commenta Cameliani - non possiamo che essere orgogliosi della capacità di operare in rete che il nostro territorio riesce sempre ad esprimere. La chimica vanta a Ravenna un enorme patrimonio tecnologico e di saperi ed è un settore strategico per lo sviluppo della città nell’ ottica della sua declinazione con i temi del rispetto dell’ambiente, dell’economia circolare, della chimica verde, del riutilizzo dei rifiuti industriali; si tratta di un ambito in grado di creare sviluppo e lavoro, capace di coniugarsi e interagire con la ricerca, la cultura scientifica, la sostenibilità e l’innovazione e che, soprattutto nell’ attuale fase storica, deve tornare al centro del dibattito sulla crescita e sul rilancio delle imprese".