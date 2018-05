Nuove soddisfazioni internazionali per la cantante cervese Sara Dall'Olio

Un altro grande successo per la cantante cervese Sara Dall’Olio che al Malta international singer’s festival Euro stars 2018, ha portato Cervia ed il tricolore sul gradino più alto del podio, con grande soddisfazione per essersi classificata al primo posto in un concorso dove si sono sfidati ben 107 cantanti provenienti da 17 nazioni diverse. In questo concorso che si è tenuto dal 25 al 30 aprile a La Valletta, Sara che ha partecipato sia come solista che come duo, in coppia con la sua amica e talentuosa cantante Aurora Manuela Bandinelli Rigobello e sono state premiate per la loro esibizione con un prestigioso Music Award.

Domenica scorsa la cantante cervese è stata invitata a partecipare alla 574esima edizione della celebre manifestazione “Lo sposalizio del mare” che dal 1445 si tiene ogni anno a Cervia, che l’ha vista protagonista in qualità di dama dell’anello, ed è stato per lei un grande onore sfilare insieme al sindaco di Cervia, Luca Coffari, per le strade della sua città ed assistere al lancio dell’anello.

Ora Sara si prenderà una piccola pausa per dedicarsi all’esame di maturità, poi ricomincerà il suo tour all’estero nel mese di agosto prima in Romania al festival internazionale “Music for kids” in qualità di giurata, poi in Macedonia dove affronterà un'altra grande sfida musicale. Nel mese di settembre volerà prima a Sofia dove gareggerà con un brano del grande compositore bulgaro Valentin Penzov e poi a Belgrado come giurata e talent scout alla finale mondiale di Angel Voice dove lo scorso anno ha vinto il suo primo Grand Prix mondiale.