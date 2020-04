In arrivo sei nuovi autovelox sulle strade: ecco dove si trovano

In questi giorni si stanno posizionando in alcune strade del territorio del Comune di Brisighella sei nuovi contenitori di autovelox: nella fattispecie sono “armadietti” ben riconoscibili, dove la Polizia locale posizionerà gli strumenti per misurare la velocità dei veicoli in transito.

"Voglio precisare che gli autovelox hanno lo scopo di essere dei deterrenti per evitare che gli utenti della strada procedano a velocità troppo elevata, compromettendo la sicurezza stradale, magari evitando così di causare incidenti, anche mortali - spiega il sindaco Massimiliano Pederzoli - Non sono trappole tese ai cittadini per fare cassa come qualcuno ha ben pensato di dire, le due cose sono completamente opposte. Pertanto, le apparecchiature in questione entreranno in funzione solamente quando sarà stata posizionata la prescritta segnaletica di avviso della presenza dei rilevatori".

Dove sono i nuovi autovelox

- via Modigliana (Marzeno) - SP 16 km 7.100;

- strada Brisighellese Ravennate (San Cassiano) - SP 302 km 74 650;

- strada Brisighellese Ravennate (Casale) - SP 302 km 80 300;

- strada Brisighellese Ravennate (Fognano –via Suor Teresa Brenti-) SP 302 km 82 500;

- strada Brisighellese Ravennate (Strada di Brisighella) - SP 302 km 85 400;

- strada Brisighellese Ravennate (Quartolo) - SP 302 km 91 900 al confine con il Comune di Faenza.