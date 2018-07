Nuovo ponte, rotonda e strade riasfaltate: tanti lavori per la messa in sicurezza di Savio

Dopo mesi di ascolto e valutazioni delle esigenze del territorio, che ha portato alla sottoscrizione di un protocollo d'intesa fra il Comune di Cervia e il Comune e la Provincia di Ravenna, la giunta cervese approva il progetto esecutivo degli interventi per la messa i sicurezza dell'abitato di Savio.

Due opere, di importo assolutamente diverso, non sono più rinviabili: la nuova asfaltatura della rotonda d'ingresso, dissestata e pericolosa soprattutto in caso di forti piogge e la protezione con guard rail dello strapiombo all'inizio di via Martiri Focaccia. Previsto poi il completamento della ciclabile esistente nell'ultimo tratto a nord, per ricongiungersi con quella “al di là del fiume”, interventi di rifacimento dei manti stradali nei punti più degradati e della segnaletica orizzontale, con particolare riferimento alla messa in sicurezza dei pedoni. Risagomatura dei fossi in confine delle aree verdi tra la ferrovia e le abitazioni di savio e quelli dell'area di proprietà comunale tra Via Romea e Martiri Focaccia.

In questi giorni è stato anche aggiudicato il bando di gara per la costruzione di un nuovo ponte di collegamento tra la provinciale 80 Viale Nullo Baldini e la strada del Comune di Ravenna via Argine Sinistro Savio. Come previsto dal precedente protocollo, il costo di realizzazione di 300mila è a carico del Comune di Ravenna, mentre il Comune di Cervia si è fatto carico delle attività tecnico - amministrative di appalto progettazione e lavori per un importo di 30mila. Il ponte esistente tipo Bailey, oggi chiuso al traffico, verrà mantenuto, a testimonianza di una tipologia di costruzione tipica del periodo della seconda guerra mondiale, che unitamente agli altri reperti storici nelle zone limitrofe, ha una valenza storico testimoniale.