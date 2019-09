Nuovo asfalto in via delle Industrie: al via i lavori

Inizieranno lunedì 23 settembre e si concluderanno venerdì 27 i lavori di fresatura e asfaltatura in via delle Industrie nel tratto compreso tra la Rotonda Belgio e il bivio per il cimitero. La circolazione non subirà variazioni e sarà istituito un senso unico alternato. L’intervento rientra nell’ambito dell’appalto di ristrutturazione di via Attilio Monti, già effettuato a luglio scorso, con un impegno di spesa complessivo di 550mila euro.

