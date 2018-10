Entra in funzione il nuovo autovelox sull'Adriatica: sarà attivo 24 ore su 24

Sarà attivo in modalità sanzionatoria da lunedì 15 ottobre a mezzanotte l’autovelox fisso installato già da qualche tempo sulla strada statale 16 a Fosso Ghiaia (chilometro 161 + 290) che rileva la velocità dei veicoli diretti verso Ravenna. Lo strumento sarà in funzione ventiquattr’ore su ventiquattro e rileverà solo ed esclusivamente le violazioni riguardanti il superamento del limite massimo di velocità consentito in quel tratto di strada, che è di 70 chilometri orari. Già da alcuni giorni lo strumento è in funzione in via sperimentale, non sanzionatoria, al fine di testarne le caratteristiche e l’affidabilità.

“L’eccesso di velocità – spiega il vicesindaco Eugenio Fusignani – è una delle cause principali di incidente e con l’attivazione di questo strumento, il quarto dopo quelli ‘accesi’ nelle località Mirabilandia, Coccolia e Castiglione di Ravenna, continua il nostro piano per aumentare i livelli di sicurezza della circolazione stradale. Questi dispositivi infatti hanno un importante valore di deterrenza e quindi vengono impiegati soprattutto con la funzione preventiva di ridurre gli incidenti e aumentare la sicurezza della viabilità. La statale Adriatica è una direttrice di traffico particolarmente importante per i collegamenti del nostro territorio e assorbe notevoli volumi di traffico, anche pesante. Fosso Ghiaia è quindi un centro abitato esposto a rischi e per questo è stato individuato come punto di particolare attenzione".

Le sanzioni per superamento dei limiti di velocità

Chiunque supera i limiti massimi di velocità di non oltre 10 chilometri orari è soggetto alla sanzione amministrativa di 41 euro (scontati del 30% - se si paga entro cinque giorni dalla notifica del verbale - 28,70 euro); non vengono tolti punti dalla patente.

Chiunque supera di oltre 10 chilometri orari e di non oltre 40 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa di 169 euro (scontati del 30% - se si paga entro cinque giorni dalla notifica del verbale - 118,30 euro); vengono tolti 3 punti dalla patente.

Chiunque supera di oltre 40 chilometri orari, ma di non oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa di 532 euro (non ammesso sconto); vengono tolti 6 punti dalla patente e c’è la sospensione della patente da uno a tre mesi.

Chiunque supera di oltre 60 chilometri orari i limiti massimi di velocità è soggetto alla sanzione amministrativa di 829 euro (non ammesso sconto); vengono tolti 10 punti dalla patente e c’è la sospensione della patente da sei a dodici mesi.

Le sanzioni sono aumentate di un terzo quando la violazione è commessa dopo le ore 22 e prima delle ore 7.

Immagine di repertorio