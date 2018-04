Nuovo look per il Commissariato di Lugo: all'inaugurazione anche il capo della Polizia Gabrielli

Il capo della Polizia, Franco Gabrielli, sarà giovedì a Lugo per inaugurare il rinnovato Commissariato di Polizia di Lugo di via Emaldi. Alla cerimonia, che inizierà alle 11, oltre alle autorità civili e militari della provincia, sarà presente il vescovo di Imola e Lugo che benedirà gli uffici del Commissariato. Gabrielli avrà un incontro anche in Municipio per poi spostarsi a Ravenna, dove negli uffici della Questura terrà un incontro di lavoro.