La 'piazza della città' con chioschi, bar, ristorante e libreria: la rinascita del Mercato Coperto

Data storica per Ravenna: riaprirà giovedì 5 dicembre il Mercato Coperto della città, uno degli edifici più belli e amati del centro storico. Il grande e antico mercato ravennate, aperto nel 1922 nell’area che fin dal Medioevo ha ospitato gli scambi e le botteghe alimentari della città, vede una nuova luce dopo i lavori di riqualificazione iniziati nel 2013.

Dopo i lavori di recupero e trasformazione condotti da Coop Alleanza 3.0, che comprendono anche la realizzazione di un negozio Coop, e il nuovo allestimento e l’offerta curati da Molino Spadoni, questo spazio pieno di storia e di fascino si presenterà ancora più ricco di gustose opportunità: un luogo ritrovato, ma anche uno spazio innovativo dove fare la spesa di tutti i giorni, mangiare e incontrarsi dal mattino fino a tarda sera e dove assistere anche ad eventi e spettacoli. Un vero centro di attrazione economica e sociale per una delle principali città d’arte italiane, riqualificato con una particolare attenzione alla accessibilità ed alla sostenibilità. Il “nuovo” mercato sarà aperto tutti i giorni, dal primo mattino fino a tarda sera, e occuperà circa 40 persone.

Foto Massimo Argnani



“Siamo giunti alla fine di un iter importante – sottolinea il sindaco di Ravenna Michele de Pascale - che ha coinvolto tutta la città e che ha creato grande attesa. Con questo intervento viene restituito a cittadini e turisti un luogo simbolo di Ravenna. Il suo recupero ha un valore che va oltre il restauro; ne restituisce l’identità originaria, arricchendola con nuove finalità contemporanee. L’edificio si trova proprio nel cuore di Ravenna, in una zona che negli ultimi anni si è arricchita di tante attività commerciali e di locali pubblici vivi e vitali. Il Mercato Coperto sarà un grande contenitore polifunzionale che valorizzerà ulteriormente sia la rete commerciale legata all’esperienza enogastronomica, sia l’offerta culturale, avendo l’ambizione di essere non solo un luogo di acquisto, ma di incontro, scambio e relazioni e di conoscenza autentica del nostro territorio”.

“La Cooperativa restituisce a Ravenna il suo Mercato Coperto, un edificio storico simbolo della città, con un recupero che ne conserva lo spirito, ossia un luogo che i ravennati vivono tutti i giorni. – aggiunge Adriano Turrini, presidente di Coop Alleanza 3.0 – Al tempo stesso il nuovo Mercato è uno spazio conviviale e culturale, dove incontrarsi, assistere a un evento, mangiare, e scoprire le eccellenze del territorio. Ecco come la Cooperativa restituisce valore alla comunità”.

“È pura passione quella che ci ha guidato in questo lungo percorso – afferma Leonardo Spadoni, amministratore delegato di Molino Spadoni – nel quale, nonostante gli ostacoli e i complessi iter che abbiamo dovuto affrontare, siamo riusciti nell’intento di inserire contenuti unici e originali in questo meraviglioso edificio della nostra città. Ci ha guidati anche la costante ricerca della bellezza e del gusto. L’offerta enogastronomica e culturale sarà “autentica” nel pieno senso della parola, al pari degli elementi di arredo d’epoca che si potranno vedere a breve. Consapevoli della complessità della gestione di questa struttura, che non ha precedenti, cercheremo di offrire una estrema varietà di situazioni e alternative, per dare soprattutto ai ravennati l’occasione di vivere quotidianamente questo luogo, che abbiamo concepito come una grande piazza al coperto”.

Foto Massimo Argnani



Il nuovo Mercato coperto

In piazza Andrea Costa il 5 dicembre si accenderanno anche le insegne di un “mercato nel Mercato”: quelle del punto vendita Coop dove, in 230 metri quadri, i clienti troveranno un assortimento di prodotti pensato per la piccola spesa quotidiana o per un acquisto “dell’ultimo momento” ma di qualità. Tutto intorno, ravennati e turisti potranno lasciarsi sorprendere dai tanti chioschi di Molino Spadoni dedicati alla produzione, alla vendita e alla ristorazione con le migliori specialità del territorio: il banco salumi e formaggi, la macelleria e griglieria, la pasta fresca, la piadineria, la panetteria, focacceria e pasticceria, la pescheria e coquillage, il ristorante, lo spazio Sscchi, estratti e centrifughe, la caffetteria e gelateria. Quest’ultimo spazio verrà gestito con la torrefazione romagnola Caffè Pascucci. Al primo piano si trovano l’area cocktail-bar e piccola ristorazione, con tavoli e sedute, un ampio spazio dedicato a spettacoli, concerti, presentazioni ed eventi, l’area temporary shop e un angolo libreria, gestito con la collaborazione di Librerie Coop. Il bar e tutti i chioschi saranno aperti tutti i giorni, dalle 8 alle 24, e anche più tardi in serate speciali come il Capodanno; il supermercato Coop, fino al 6 gennaio sarà aperto dal lunedì alla domenica dalle 8 alle 21.

I negozi e il ristorante

Ci sarà la possibilità di mangiare a tutte le ore e anche di fare consegne a domicilio. Nelle 11 botteghe destinate alla spesa quotidiana o a quella più importante, all’asporto o al consumo all’interno del Mercato, sarà quindi possibile trovare formaggi, salumi, carni, pasta fresca tirata a mano dalle sfogline e “azdore” romagnole, così come prodotti di gastronomia, tutti provenienti da produttori con denominatori comuni quali qualità, attenzione al territorio di provenienza e presidio della filiera. Oltre alla Mora Romagnola si troveranno numerose varietà di carni, tra queste anche carni bianche, provenienti da allevamenti naturali a terra. All’interno del Mercato inoltre verrà servita birra cruda prodotta dal birrificio del Molino Spadoni appositamente per il Mercato Coperto, non pastorizzata e non filtrata, con ricette dedicate e che varieranno nel corso dell’anno. Al Gruppo Pascucci è affidato non solo il bar principale dell’atrio proprio all’ingresso di Piazza Andrea Costa, allestito da Mc con una importante scenografia e due storici leoni in pietra, ma anche la zona cioccolateria e praline con marchio Rizzati e la gelateria artigianale.

Al piano superiore, con affaccio sul piano terra e sulle ampie vetrate di questo splendido edificio, un importante bar in stile Decò, destinato alla mixologia botanica e ai “classici”, per un aperitivo o un dopo cena, anche gustando le pizze alla pala. Con tavoli e sedute libere e disponibili durante tutta la giornata, quest’ area affiancherà il palco destinato a spettacoli, concerti, presentazioni ed eventi. Sarà aperta dalla tarda mattinata fino a oltre la mezzanotte e ci si potrà accomodare per un tè o un caffe un cocktail in qualunque momento della giornata. Ci si potrà sedere liberamente anche solo per godersi uno dei burger acquistati al piano inferiore oppure per un goloso cono di fritti, o per un calice di vino, una tisana, o un gelato.

Gli investimenti per riqualificare l’esterno e l’interno dell’edificio sono stati di oltre 13 milioni di euro, di cui 10,4 milioni di Coop Alleanza 3.0 per il restauro e l’adattamento funzionale e la realizzazione del punto vendita Coop, e 2,7 milioni di euro di Molino Spadoni per l’allestimento degli spazi e la gestione.

Gli eventi inaugurali

Gli eventi inaugurali uniranno buon cibo, cultura, convivialità e solidarietà, in vista del debutto del 5 dicembre. L’edificio novecentesco ha ora un nuovo ingresso su via Cavour che lo connette meglio al centro storico circostante, ed un nuovo primo piano all’altezza delle capriate, che ha portato la superficie complessiva a 4.000 metri. Il nuovo piano è accessibile grazie a una scala pedonale aperta, due scale di sicurezza, una scala mobile ed un ascensore centrale. All’ingresso, è “tornata a casa” la coppia di delfini, o pistrici, il grande gruppo scultoreo di pietra, simbolo di fortuna e ricchezza, che da sempre rappresenta il Mercato e la Casa Matha, l’antica corporazione medioevale dei pescatori. Per gli arredi e l’allestimento, Molino Spadoni ha scelto pezzi unici di antiquariato e modernariato che conferiscono al Mercato un’atmosfera ancora più calda, suggestiva e sorprendente, come una grande voliera in ferro battuto del secolo scorso trasformata in lampadario.

La sera del 3 dicembre, i dipendenti e i più stretti collaboratori di Coop Alleanza 3.0 e Molino Spadoni, saranno protagonisti della “Prova generale” prima dell’apertura, con una cena informale in cui si testerà la gestione operativa. Il giorno dopo, la sera del 4 dicembre, si terrà “L’anteprima”: una serata a inviti in cui le istituzioni della città e tutti coloro che hanno contribuito alla rinascita del Mercato potranno scoprirlo, in un appuntamento conviviale condito da musica e solidarietà. Durante l’anteprima si esibirà l’eclettica band dei Musicanti di San Crispino e Linea Rosa - associazione che sostiene le donne vittime di violenza e i loro bambini - metterà all’asta 100 borse numerate, ciascuna unica e diversa dalle altre. Un’asta che chiude simbolicamente il cantiere nel segno del riuso, dell’economia circolare e della solidarietà. Le borse nascono infatti dal riutilizzo del grande telone stampato in pvc che ha decorato il cantiere del Mercato Coperto di Ravenna con un’opera fotografica di Enzo Pezzi e Nino Carnoli sui monumenti e i panorami della città. Sono state prodotte per Coop Alleanza 3.0 dalla Cooperativa sociale San Vitale di Ravenna che opera a sostegno della disabilità, dei minori con esigenze speciali e di adulti che necessitano di reinserimento sociale; i proventi dell’asta andranno a sostegno delle attività di Linea Rosa, che ha scelto come banditrice per la serata l’attrice Maria Pia Timo.

Il mattino seguente, il 5 dicembre alle 10,30, tutta la città è invitata alla grande inaugurazione che darà nuova vita al più antico mercato alimentare cittadino e a un programma di eventi che, nei prossimi mesi, vedranno la collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine, come Ravenna Festival e Fondazione Ravenna Antica, oltre che degli enti di promozione turistica della città.