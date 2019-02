Inaugura un nuovo parcheggio davanti al centro civico

Domenica alle 10 inaugura il nuovo parcheggio realizzato davanti al centro civico di Giovecca di Lugo, in via Ferrara 7. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco di Lugo Davide Ranalli e il presidente della consulta di Giovecca-Frascata-Passogatto Daniele Ferrieri. A seguire sarà offerto un buffet ai presenti.

Il parcheggio è composto da 19 posteggi perpendicolari alla strada. I lavori hanno previsto lo spostamento verso l’immobile dell’attuale rete di recinzione, lungo l’intero perimetro dell’immobile e dell’area verde pubblica “Gaspare Crescimanno”, ricavando in questo modo i posti auto, dei quali uno riservato alle persone portatrici di handicap. Durante i lavori si è inoltre proceduto allo scavo a sezione obbligata al mc per la posa in opera di condotte di fognature, pozzetti di ispezione, stesa e compattazione di sabbiella proveniente da cave, stendimento e rullatura di materiale misto stabilizzato a formazione della sede stradale, con pavimentazione della stessa mediante la fornitura e messa in opera di conglomerato bituminoso, tappeto di usura, muretto di recinzione, fornitura e posa di recinzione con rete metallica plastificata.